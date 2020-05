American footballseizoen wil volgens plan starten op 10 september

De American footballcompetitie NFL is van plan om het seizoen zoals gepland op 10 september te beginnen. Het vorige seizoen eindigde met de Super Bowl op 2 februari en tot dusverre heeft de NFL nog niet veel hinder ondervonden van de coronacrisis.

“We zijn van plan om later volgende week het volledige seizoensprogramma bekend te maken dat begint met de ‘Kick-off’ op 10 september zal eindigen met de Super Bowl in Tampa op 7 februari”, meldde de NFL-woordvoerder. Er is nog niet bekendgemaakt of er toeschouwers welkom zijn bij de wedstrijden.