Bill Beaumont is herkozen als voorzitter van de wereldrugbybond. De 68-jarige Brit gaat zijn tweede termijn in. Hij werd in 2016 voor het eerst benoemd.

Beaumont kreeg meer stemmen dan zijn Argentijnse tegenkandidaat Agustin Pichot (28-23). De Fransman Bernard Laporte blijft vicevoorzitter van de wereldrugbybond.

Beaumont droeg tijdens zijn actieve loopbaan de aanvoerdersband bij het Engelse rugbyteam.