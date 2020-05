EK wielrennen op de weg in Trente jaar uitgesteld

De Europese kampioenschappen op de weg in het Italiaanse Trente worden vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld. De titelstrijd stond op de kalender van 9 tot en met 13 september en verhuist nu naar de eerste helft van september in 2021.

De Europese wielerbond EUC nam het besluit in overleg met de organisatie van de kampioenschappen. ItaliĆ« is zwaar getroffen door het coronavirus. “Dit besluit is verstandig en stemt iedereen tevreden. We kunnen er volgend jaar een veel mooier en beter evenement van maken”, zei een woordvoerder van de lokale organisatie.

De UEC liet weten nog te zoeken naar alternatieve locaties om eventueel nog de EK op de weg dit jaar te houden. Vorig jaar was Alkmaar decor van de EK. De Italiaan Elia Viviani won de wegrace bij de mannen, Amy Pieters die bij de vrouwen. Ellen van Dijk kroonde zich voor de vierde keer op rij tot Europees kampioene tijdrijden.