Murray steunt fusieplan Federer in mondiale tennis

De Schotse toptennisser Andy Murray steunt de Zwitser Roger Federer in diens oproep tot een fusie van de mannentour ATP en vrouwentour WTA. Volgens Murray, tweevoudig Wimbledonwinnaar, is de tijd rijp en geloven veel topspelers bij de mannen dat de samensmelting een positieve ontwikkeling is voor het tennis. “Veel toppers bij de mannen praten er over en dat is veelbelovend”, zei de Brit bij CNN. “Maar het is wel van belang dat ook vrouwen hun stem laten horen.”

Ook de tennissport ligt stil vanwege de coronacrisis. Federer ziet een ideaal moment om de twee circuits samen te voegen. “Ik bedoel niet dat we tegen elkaar gaan spelen. Ik heb het over het samenvoegen van de bestuursorganen van de ATP en WTA. Die kan dan toezicht houden op de professionele tours van de mannen en vrouwen”, zei hij.

Murray verwacht wel weerstand, met name binnen het mannentennis. “Ik heb ook spelers gesproken die het er niet mee eens zijn dat vrouwen evenveel prijzengeld krijgen als mannen. Die zouden graag zien dat die ongelijkheid is stand blijft. Met die mentaliteit moet je dus rekening houden.”