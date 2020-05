Formule 1-rijder Norris wijst Indy-winnaar terecht na onlinecrash

Het online autoracen gaat niet zonder ruzies tussen topcoureurs. Formule 1-rijder Lando Norris is behoorlijk pissig op Simon Pagenaud, de winnaar van de laatste Indy 500. De Brit van renstal McLaren werd tijdens een virtuele race op de ‘oval’ van Indianopolis met opzet uit de race ‘gekegeld’ door de Fransman.

Norris lag aan de leiding met nog twee rondjes te gaan toen hij bovenop de bolide van achterblijver Pagenaud knalde, die met opzet tergend langzaam reed. De Fransman had even daarvoor al op zijn livestream aangekondigd dat hij Norris zou uitschakelen.

De Brit kon er niet bij. Norris had naar eigen zeggen uren geoefend om zich te bekwamen in het rijden op een oval van de IndyCar. “Ik heb er een volle dag aan besteed om het rijden te perfectioneren en dan verpest een verzuurde gast het omdat hij niet kan hebben dat een niet-IndyCar-coureur een Indy-race gaat winnen”, foeterde Norris.

Norris is een van de beste gamers in de esports. Hij is ook populair, met 1,4 miljoen volgers op Instagram en tienduizenden fans die zijn online races volgen.