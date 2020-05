Oud Formule 1-baas Ecclestone: acht races lukt nog wel

Minstens acht grand-prixraces in de Formule 1 zijn dit jaar wel mogelijk. Dat zegt voormalig Formule 1-baas Bernie Eccelstone. “Acht races moet zonder al te veel problemen lukken. Het is ook het minimaal vereiste aantal om het nog als wereldkampioenschap aan te merken”, zegt de 89-jarige Brit in de Sunday Express.

Het management van de Formule 1 is zelf optimistischer er denkt dat er 15 tot 18 races mogelijk zijn. Vanwege de coronapandemie zijn de eerste negen races van de kalander geschrapt, waaronder de Grote Prijs van Nederland, die deze zondag zijn rentree zou vieren op circuit Zandvoort. De Formule 1 plant nu op 5 juli het seizoen te beginnen met de Grote Prijs van Oostenrijk.

Volgens Ecclestone is dat een goed plan. “Oostenrijk is minder afgesloten, er is meer bewegingsvrijheid. Bovendien weet ik dat Dietrich Mateschitz, de eigenaar van Red Bull en het circuit in Spielberg, heel graag de race wil houden. Het probleem is of de teams uit ItaliĆ« (Ferrari en AlphaTauri) en de bandenleverancier (Pirelli) het land kunnen verlaten.”