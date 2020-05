Polsstoktoppers Duplantis en Lavillenie even sterk in tuinduel

Het tuinduel tussen drie wereldtoppers in het polsstokhoogspringen heeft twee winnaars opgeleverd. De Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis en de Franse oud-olympisch kampioen Renaud Lavillenie deden niet voor elkaar onder.

Duplantis sprong in zijn achtertuin in het Amerikaanse Lafayette in 30 minuten tijd 36 keer over de hoogte van 5,00 meter. Lavillenie kwam op de springinstallatie in zijn tuin in Clermont-Ferrand tot datzelfde aantal. De Amerikaanse tweevoudig wereldkampioen Sam Kendricks kwam in zijn tuin in het Amerikaanse Oxford tot 26 geslaagde pogingen.

De drie legden hun sprongen vast via een live video en de mondiale atletiekfederatie World Athletics zorgde ervoor dat alle beelden op één livestream samenkwamen.

Het idee voor het tuinduel was afkomstig van Lavillenie, de 33-jarige Fransman die indoor ooit tot 6,16 meter kwam. Hij leek het af te leggen tegen Duplantis, met 6,18 meter de houder van het wereldrecord, maar kwam in de slotfase sterk terug. Omdat de twee toppers ieder slechts één keer de lat eraf sprongen, besloot de atleten de winst te delen. Ze zagen af van een play-off.

World Athletics denkt in de komende, door de coronacrisis wedstrijdloze maanden, ook in andere disciplines ‘tuinwedstrijden’ te kunnen houden.