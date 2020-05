Zenuwscheur bedreigt carrière topjudoka Savelkouls

Een zenuwscheur in haar rechterbeen bedreigt de topsportcarrière van judoka Tessie Savelkouls. De artsen geven haar slechts 1 procent kans op herstel, laat ze weten in een interview op de website van de judobond JBN.

Toch blijft ze geloven in een wonder en wil ze nog geen afscheid te nemen van de topsport. “De kans is heel klein maar zolang die er is, wil ik er klaar voor zijn om die kans te pakken. Hoe erg het ook allemaal is. Ik ben een positief persoon. Ik denk dat mij dat het meeste brengt”, aldus de judoka, die zonder haar fysieke tegenslag en de uitbraak van de coronapandemie aan de Olympische Spelen van Tokio zou meedoen in de klasse boven 78 kilogram.

De scheur in de zenuw kwam aan het licht bij een MRI-scan een paar weken na een acht uur durende knieoperatie in Parijs. Die zware ingreep was nodig nadat de 28-jarige Savelkouls in februari tijden de Grand Slam in de Franse hoofdstad geblesseerd raakte en per brancard van de tatami moest. Na een worp van de Française Dicko bleef Savelkous’ onderbeen staan en schoot uit de kom, met ernstige gevolgen.