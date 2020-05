Amerikaanse tennisser Fritz wint online 1 miljoen dollar

De Amerikaanse tennisser Taylor Fritz heeft in zijn huiskamer 1 miljoen dollar gewonnen. De 22-jarige Fritz, nummer 24 van de wereld, was samen met zijn gelegenheidspartner Addison Rae de sterkste op de Stay at Home Slam, een virtueel toernooi dat werd gespeeld op de Nintendo Switch. De Amerikaan doneert het prijzengeld aan No Kid Hungry, een Amerikaanse versie van de voedselbank die levensmiddelen verstrekt aan kinderen.

Aan het online-toernooi deden acht koppels mee. Toptennissers als Serena Williams, Naomi Osaka, Kei Nishikori en Madison Keys speelden samen met celebrities als Gigi Hadid, Hailey Bieber en Seal. Fritz vormde een duo met TikTok-ster Addison Rae. De koppels speelden het spel Mario Tennis Aces. De partijen waren te volgen via Facebook Gaming, voorzien van commentaar van John McEnroe. Fritz en Rae versloegen in de finale Nishikori en dj Steve Aoki met 6-4 en daarmee haalden ze 1 miljoen dollar binnen, omgerekend ruim 900.000 euro.

De andere deelnemende koppels ontvingen van organisator IMG ook nog eens een bedrag van 25.000 dollar, dat ze mogen schenken aan een goed doel naar keuze.