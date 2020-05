Twijfels bij wielrenner Froome over Tour de France

Wielrenner Chris Froome betwijfelt of de Tour de France dit jaar doorgaat. De Franse etappekoers zou op 27 juni beginnen, maar is vanwege de coronacrisis met twee maanden uitgesteld. “Maar iedereen vraagt zich af of het wel echt doorgaat”, zei Froome in een live-gesprek via Instagram met de bekende cricketer Kevin Pietersen.

De 34-jarige Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. De Brit van Team Ineos heeft nog één overwinning nodig om zich bij de recordhouders Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain te voegen. “We kunnen koersen zonder toeschouwers. De hele Tour zou dan op tv te volgen zijn. Maar de grote vraag is of het de organisatie gaat lukken om te voorkomen dat mensen toch langs de weg gaan staan, dat er samenscholingen plaatsvinden”, zegt Froome.