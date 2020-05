Verplaatst WK zwemmen nu in mei 2022 in Fukuoka

De eerstvolgende wereldkampioenschappen zwemmen zijn van 13 tot en met 29 mei 2022 in de Japanse stad Fukuoka. Wereldzwembond FINA bereikte met alle betrokkenen een akkoord over een nieuwe datum nadat het toernooi, dat eigenlijk voor de zomer van 2021 op de kalender stond, moest worden verplaatst vanwege de verschuiving van de Olympische Spelen. Dat evenement werd als gevolg van de coronapandemie een jaar vooruitgeschoven, naar de zomer van 2021.

“Na overleg met alle betrokken partijen kennen we geen twijfel dat het toernooi onder de best mogelijke omstandigheden kan worden gehouden. We kijken er nu al naar uit”, liet FINA-voorzitter Julio Maglione optekenen. “In een hoogst onzekere tijd hoopt de FINA betrokkenen wat duidelijkheid te bieden voor hun planning.” Volgend jaar zouden de WK zwemmen in juli worden gehouden.