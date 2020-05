Amstel Gold Race blij met nieuwe datum: 10 oktober

De Amstel Gold Race wordt dit jaar alsnog verreden. De Nederlandse klassieker is op de dinsdag gepresenteerde herziene wielerkalender van de internationale bond UCI op 10 oktober uitgekomen. Dat is een zaterdag en het betreft zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd. Een dag later volgt de toertocht.

Hoewel het coronavirus ook dit najaar nog kan verhinderen dat er gefietst kan worden is koersdirecteur Leo van Vliet blij met de nieuwe datum. “Voor ons, maar zeker ook voor de renners die met de kalender weer een doel hebben om naartoe te werken. En dat we een keertje op zaterdag moeten rijden in plaats van op zondag vind ik geen ramp.”

Het ontbrak de UCI aan beschikbare zondagen, kreeg Van Vliet te horen. “Een Gent-Wevelgem, die nu op 11 oktober staat gepland, kon niet naar de zaterdag. Het lijkt me ook geen probleem dat deze wedstrijden in hetzelfde weekend worden verreden. Ze bijten elkaar niet.”

De week voor de Gold Race is nu Luik-Bastenaken-Luik, een week na de Nederlandse klassieker volgt de Ronde van Vlaanderen. Die Belgische koersen zijn wel op zondag. In diezelfde periode wordt de Ronde van Italiƫ verreden.