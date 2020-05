Giro en Vuelta hebben overlap op nieuwe wielerkalender

De Ronde van Italië en de Ronde van Spanje overlappen elkaar dit najaar. Dat blijkt uit de herziene wielerkalender die de internationale wielerbond UCI dinsdag heeft gepresenteerd. De coronacrisis heeft het wielrennen sinds maart lamgelegd waardoor tal van wedstrijden werden afgelast dan wel uitgesteld tot een nadere datum. Het seizoen wordt nu, mits de maatregelen tegen het coronavirus het toestaan, hervat met de Strade Bianche op 1 augustus. Het is de bedoeling dat Milaan-Sanremo een week later wordt verreden.

De Giro moet beginnen op 3 oktober en eindigt op 25 oktober. Ondertussen is dan de Vuelta begonnen: op 20 oktober. De Spaanse rittenkoers schrapte eerder de drie etappes op Nederlandse bodem, begint nu op een dinsdag en telt achttien etappes. Eerder werd de Tour de France al verschoven: die vindt plaats, mits de coronacrisis niet in de weg staat, van 29 augustus tot en met 20 september. Op de slotdag van de Tour beginnen ook de wereldkampioenschappen wielrennen in het Zwitserse Aigle-Martigny.

Ook de andere voorjaarsklassiekers, naast Milaan-Sanremo, worden ingehaald: te beginnen met Luik-Bastenaken-Luik op 4 oktober. De week erop volgt de Amstel Gold Race op zaterdag 10 oktober. De Ronde van Vlaanderen is op zondag 18 oktober, Parijs-Roubaix precies een week later. De Ronde van Lombardije sluit een wel zeer klassiek najaar af op 31 oktober. Het internationale wielerjaar wordt daarna op 8 november beëindigd wanneer de renners in de Vuelta finishen in Madrid.

Hoewel coronamaatregelen in Frankrijk grote sportevenementen tot 1 september verhinderen staat een verkorte versie van het Critérium du Dauphiné ook op de kalender. Die rittenkoers, voor veel renners de voorbereidingskoers op de Tour, staat gepland voor 12 tot en met 16 augustus. De BinckBank Tour, de rittenkoers door België en Nederland, wordt verreden van 29 september tot en met 3 oktober.

“We zijn erin geslaagd een solide, attractieve en gevarieerde kalender samen te stellen. Dat is gelukt in overeenstemming met wat we nu weten over de mogelijke ontwikkeling van de coronapandemie”, meldde UCI-voorzitter David Lappartient. “Renners, teams en organisatoren hebben nu de data die nodig zijn om een planning te maken.”