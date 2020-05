Ingekorte BinckBank Tour start in 2020 niet in Dokkum

De ingekorte BinckBank Tour zal in 2020 niet starten vanuit Dokkum. De etappekoers door Nederland en België vindt op de nieuwe kalender van de UCI WorldTour plaats van 29 september tot en met 3 oktober en telt vijf in plaats van zeven etappes. De geplande Grand Départ in Friesland wordt naar 2021 doorgeschoven.

Koersdirecteur Rob Discart is erg tevreden met die nieuwe datum. “In de nieuwe najaarskalender is er voor elke koers zichtbaar meer concurrentie dan in een normaal jaar. De BinckBank Tour valt dan wel samen met de Waalse Pijl, wij mikken met de aard van onze koers toch meer op de renners van de vlakkere klassiekers, de flandriens. Die kunnen nu bij ons al aan de slag, kort voor de eendagskoersen later in oktober.”

De organisatie van de BinckBank Tour overlegt de nieuwe parcoursplannen met de diverse start- en aankomstplaatsen en maakt dan een nieuwe startplaats voor de editie van 2020 bekend.