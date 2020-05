Nadal gelooft niet meer in tennis dit jaar

Tennisser Rafael Nadal houdt er serieus rekening mee dat het Australian Open in januari pas het eerst toernooi wordt waar weer getennist gaat worden. “Ik hoop dat we voor het einde van het jaar nog de baan op kunnen, maar ik denk het niet”, zei de Spaanse nummer 2 van de wereld in de krant El País.

De coronapandemie heeft geleid tot de afgelasting van Wimbledon en de verplaatsing van Roland Garros naar het najaar. Of het US Open eind augustus doorgaat is hoogst onzeker. Nadal zei dat hij eigenlijk de toernooien in het najaar al heeft afgeschreven. “Ik ben in mijn hoofd al bezig met de Australian Open. Ik denk dat het tennisjaar 2020 vrijwel verloren is. Ik hoop echt dat we volgend jaar weer kunnen beginnen.”