Ook wielrensters hebben een doel voor de rest van het jaar

Ook de wielrensters hebben een doel voor de rest van het jaar. De internationale wielerbond UCI heeft de agenda voor de vrouwen vrijgegeven. Het uitgestelde seizoen begint op 1 augustus met Strade Bianche, als het coronavirus dat toelaat. Vanaf 6 november staat in Madrid de laatste van 13 eendaagse races en vijf etappekoersen op het programma.

De Boels Ladies Tour is nu voor 1 tot en met 6 september uitgeschreven. De rittenkoers door Nederland wordt vlak voor de Giro d’Italia (11-19 september) verreden. De Amstel Gold Race (10 oktober), Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober), Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober) hebben ook een plekje op de agenda gekregen. La Course staat voor 29 augustus op het programma, de dag waarop ook de mannen aan de Tour de France moeten beginnen.

De Cadel Evans Great Ocean Road is de enige wedstrijd in de World Tour die dit jaar bij de vrouwen is verreden, voor de uitbraak van het coronavirus. Veel wielrensters waren vorige maand teleurgesteld toen de de UCI alleen een voorlopige kalender voor de mannen presenteerde. Toppers als Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Ellen van Dijk weten nu waar ze zich op moeten richten, mits de maatregelen tegen het coronavirus dat toestaan.