Ronaldo keert na weken weer terug in Turijn

Cristiano Ronaldo is maandag teruggekeerd in Italië. De steraanvaller van Juventus was bijna twee maanden in zijn geboorteland Portugal, waar hij verbleef tijdens de lockdown vanwege het coronavirus. Ronaldo landde samen met zijn familie op de luchthaven van Turijn.

De 35-jarige voetballer speelde op 8 maart zijn laatste wedstrijd voor de ‘Oude Dame’, die leverde een 2-0 overwinning op tegen Internazionale. De wedstrijd werd vanwege de uitbraak van het longvirus zonder publiek gespeeld. Ronaldo keerde na die wedstrijd terug naar Madeira om dicht bij zijn moeder Doloros te zijn die een beroerte had gekregen.

Juventus heeft haar tien buitenlandse spelers teruggeroepen nadat de Serie A-clubs toestemming hebben gekregen maandag weer te beginnen met individuele trainingen. Fans hopen dat het voetbalseizoen 2019/2020 alsnog uitgespeeld kan worden.

De Italiaanse voetbalclub is maandag begonnen met het testen van de spelers in het medische centrum van de club in Turijn. De eersten die arriveerden waren Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio, Leonardo Bonucci en Aaron Ramsey. Ze droegen allemaal gezichtsmaskers.

De club wacht nog op de terugkeer van Matthijs de Ligt en de Franse middenvelder Blaise Matuidi, die terugkeerde naar Frankrijk na te zijn hersteld van het longvirus.

Wanneer Juventus de trainingen hervat, is nog niet bekendgemaakt.