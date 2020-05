Wielrenner Van Aert positief over nieuwe wielerkalender

Wielrenner Wout van Aert van Jumbo-Visma ziet de nieuwe wielerkalender met de Tour de France vanaf eind augustus en de klassiekers in oktober wel zitten. “Ik kan al mijn doelen nog nastreven. Ik ben zeker bij de renners die tevreden moeten zijn met dit voorstel”, reageert hij bij de Belgische zender Sporza.

Van Aert wil starten in Strade Bianche en Milaan-Sanremo in augustus en daarna naar de Tour die op 29 augustus van start gaat. In oktober volgen dan de klassiekers. Drie mooie weken noemt hij die met Gent-Wevelgem, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “In principe is dat een mooie kalender.”

De wielrenner geeft toe nog altijd rekening te houden met een scenario waarin alles kan wegvallen. “Het lijkt een beetje surrealistisch, zeker omdat je in deze rare periode zit. Je kunt het je eigenlijk niet voorstellen, maar het geeft hoop. We moeten afwachten, maar de laatste berichten zijn positief.”