Taiwan gaat weer publiek toelaten bij honkbal

Taiwan gaat weer voorzichtig publiek toelaten bij honkbalwedstrijden op het hoogste niveau. Dat zegt de minister van Volksgezondheid, Chen Shih-chung. In het komende weekeinde mogen bij enkele wedstrijden duizend bezoekers worden toegelaten.

De topcompetities in met name honkbal en voetbal zijn al weer enkele weken bezig in Taiwan, maar dan zonder publiek. Het land slaagt er grotendeels in de uitbraak van het nieuwe coronavirus in te dammen, met beleid dat onder meer is gebaseerd op het dragen van mondkapjes en het voldoende afstand houden van elkaar. Het land is niet in een lockdown geweest.

De bezoekers zullen wel eerst op koorts worden gecontroleerd, voor ze het stadion in mogen. Ze zijn bovendien verplicht mondkapjes te dragen en ten minste een meter uit elkaar te zitten.