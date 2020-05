Volleybalster Sloetjes kiest voor sabbatical

Volleybalster Lonneke Sloetjes komt dit jaar niet meer in actie voor de Nederlandse ploeg of een clubteam. De 302-voudig international last een pauze in en weet nog niet wat ze volgend jaar gaat doen.

“Door de constante combinatie van clubvolleybal en nationaal team is het afgelopen decennium voor mij heel belastend geweest”, vertelt de 29-jarige Sloetjes, die het afgelopen seizoen voor de Italiaanse topclub Savino Del Bene Scandicci uitkwam. “Er waren natuurlijk tal van prachtige momenten, maar de laatste tijd heb ik het plezier in het spel wel een beetje verloren. Ik luister nu naar mijn hart en dat zegt: even geen volleybal.”

Sloetjes gaat haar studie bedrijfskunde weer oppakken en volgt het loopbaanbegeleidingstraject van [email protected] “Ik ben erg benieuwd wat ik nog meer in mijn mars heb”, vervolgt Sloetjes. “Wat ik vanaf januari ga doen weet ik nu oprecht nog niet. Dat ga ik de komende maanden onderzoeken.”