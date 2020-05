Debuut autocoureur Van Kalmthout in IndyCar in Texas

Rinus van Kalmthout kan op 6 juni in Texas eindelijk aan zijn bijzondere race-avontuur beginnen. Hij maakt dan als 19-jarige tijdens de Genesys 300 zijn debuut in de IndyCar, de racedivisie die in de Verenigde Staten de Formule 1 overklast. Op die dag zullen de training, de kwalificatie en de wedstrijd achter elkaar worden afgewerkt, zonder publiek op de Texas Motor Speedway en met strikte veiligheidsvoorschriften vanwege het coronavirus.

De organisatie van de IndyCar besloot half maart het begin van het seizoen uit te stellen vanwege de mondiale uitbraak van het longvirus. Ook de befaamde Indy 500 werd verschoven, van 24 mei naar 23 augustus. Het aangepaste seizoen in de IndyCar telt nu nog 15 races, met de eerste dus op 6 juni in Texas.

Eerder deze week besloot de Nascar-organisatie op 17 mei het seizoen te hervatten.