Formule 1 ziet omzet kelderen in eerste kwartaal

De Formule 1 heeft in het eerste kwartaal van 2020 een omzet gedraaid van slechts 39 miljoen dollar (circa 36 miljoen euro). In dezelfde periode vorig jaar kwam er nog 246 miljoen dollar binnen. De scherpe daling is een gevolg van de coronapandemie, waardoor er vooralsnog geen races gehouden konden worden.

Ook in het tweede kwartaal staan nog geen wedstrijden op het programma. Daardoor zullen de verliezen voor de F1-organisatie verder oplopen. Pas op 5 juli zou de eerste Grand Prix gehouden kunnen worden, in Oostenrijk, zonder publiek.

De F1-organisatie kreeg onlangs van eigenaar Liberty Media een kapitaalsinjectie van 1,4 miljard dollar. Mede daardoor is er geen acute financiële nood. Zelfs een seizoen zonder één race, een optie die topman Chase Carey nog steeds niet helemaal uitsluit, zou de Formule 1 kunnen doorstaan.

De Amerikaan houdt vooralsnog vast aan een seizoen met 15 tot 18 races. Een slotrace in januari 2021 behoort daarbij tot de mogelijkheden. Ook kijkt de F1-directie nog voor dit seizoen naar races op circuits die voor 2020 feitelijk niet op de kalender stonden. De kans dat de uitgestelde Grote Prijs van Nederland in Zandvoort dit jaar nog doorgaat, is klein.