Handbalsters spelen groepswedstrijden EK in Trondheim

De Nederlandse handbalsters spelen in december hun groepswedstrijden op het EK in de Noorse stad Trondheim. De Europese federatie EHF heeft de wereldkampioen ingedeeld in groep C, met Trondheim als thuisbasis. De handbalsters weten nu al dat ze het daar in ieder geval gaan opnemen tegen Hongarije. Ze horen op 18 juni bij de loting welke twee andere landen ze daar treffen.

Het EK wordt gespeeld in twee landen, Noorwegen en Denemarken. De organisatie besloot Denemarken in te delen in groep A, met Herning als speelstad. Poule D, met Noorwegen als groepshoofd, wordt ook in Trondheim gespeeld. Zweden voert groep B aan. De wedstrijden uit die poule zijn in de Deense stad Frederikshavn.

Na de groepsfase gaat het EK verder in Herning en Stavanger. De finale is op 20 december in de Noorse hoofdstad Oslo.