Geen basketbalcompetitie in Nederland zonder publiek

De Nederlandse basketbalcompetitie gaat niet van start zolang er geen publiek aanwezig mag zijn. De ploegen uit de Dutch Basketball League (DBL) hebben dat onderling afgesproken. “Spelen zonder toeschouwers past niet bij het basketbal. Clubs spelen voor het publiek”, schrijven ze.

Het seizoen 2019-2020 werd eind maart voor beëindigd verklaard vanwege de coronacrisis. Het bestuur van de DBL besloot geen kampioen aan te wijzen. Het is de vraag wanneer de basketballers weer de zaal in kunnen. In principe mogen er vanaf 1 september weer sportwedstrijden worden gehouden, ook binnen. Publiek is dan nog niet welkom. Minister Hugo de Jonge meldde donderdag dat grote evenementen met veel publiek pas gehouden kunnen worden als er een vaccin is gevonden tegen het coronavirus.

De DBL mikt op een start van de competitie in het vierde kwartaal van dit jaar. De organisatie lobbyt samen met de Nederlandse basketbalbond en sportkoepel NOC*NSF bij de overheid om zo snel mogelijk mét publiek te kunnen beginnen. Als blijkt dat bij de basketbalwedstrijden slechts een deel van het gebruikelijke toeschouwersaantal de zaal in mag, overweegt de DBL een zogeheten leaguepass uit te brengen waarmee fans online de duels live kunnen volgen.

De organisatie heeft de inschrijftermijn voor de nieuwe competitie opgerekt van 1 mei naar 1 september. De toelatingseisen zijn tijdelijk versoepeld. “Dit is juist het ideale moment voor potentiële toetreders om in te groeien in de DBL”, zegt voorzitter Ramses Braakman, die ook hoopt dat Apollo Amsterdam zich nu alsnog weer inschrijft. “Door de nieuwe werkelijkheid die de crisis afdwingt, ontstaan namelijk ook kansen om de DBL in aantal clubs te laten groeien en zo nog meer ruimte te geven aan Nederlands talent.”