Geen Nations League voor volleybalsters in 2020

Geen Nations League dit jaar voor de volleybalsters. De internationale federatie FIVB heeft de editie van 2020 geschrapt. Het toernooi voor zestien landen zou op 19 mei van start gaan, maar werd eerder al uitgesteld vanwege het coronavirus.

De FIVB hoopte een nieuwe periode voor later in het jaar te vinden, maar heeft nu besloten om de Nations League in 2020 helemaal te schrappen. Dat geldt zowel voor de mannen als de vrouwen. Het is de bedoeling dat er volgend jaar wel weer een Nations League wordt gehouden, met de finalerondes in Italiƫ (mannen) en China (vrouwen).

Apeldoorn zou dit jaar in Omnisport een van de speelrondes uit de groepsfase huisvesten.