Thuis omkleden en douchen bij bezoek aan zwembad

Wie vanaf maandag weer gaat zwemmen, moet zich thuis al omkleden. Dat staat in het protocol dat de Nederlandse zwembond KNZB in samenwerking met heel wat partijen uit de zwembranche heeft opgesteld.

Bezoekers aan het zwembad moeten zorgen dat ze bij binnenkomst hun zwemkleding al onder hun normale kleding hebben zitten en vrijwel gelijk het water in kunnen duiken, zodat gebruik van de kleedhokjes wordt beperkt. Het is ook de bedoeling dat ze zowel voor als na het zwembadbezoek thuis douchen.

Buitenbaden gingen eind vorige maand al open, maar alleen voor de jeugd. Vanaf maandag is buiten sporten voor iedereen weer toegestaan en mogen de binnenbaden ook open. Het voorschrift om onderling minimaal 1,5 meter afstand te houden, geldt ook in het zwembad. Bij zwemlessen moet de instructeur bij voorkeur vanaf de kant lesgeven. In de kinderbaden mogen tijdens het recreatief zwemmen geen volwassenen in het water zijn.

Wat betreft het baantjes trekken is het advies om voor eenrichtingsverkeer te zorgen: de ene baan heen, de andere baan terug. De zwemmers moeten onderling afstand houden en inhalen is dus niet toegestaan.

De zwembaden moeten een systeem hanteren dat voorkomt dat er meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn, zoals fysiek tellen, een reserveringssysteem of een pasjesblokkering.

Er is nog maar beperkt onderzoek gedaan naar verspreiding van het coronavirus via zwembadwater. “Maar vaststaat dat chloor het virus afbreekt”, aldus een woordvoerder van de KNZB. “Het RIVM zegt dat het veilig genoeg is om weer te gaan zwemmen.”

De FNV, die ook betrokken was bij de samenstelling van het protocol ‘Verantwoord Zwemmen’, wil dat zwembaden de tijd nemen voordat ze hun deuren openen voor het publiek. “Na dit weekend al opengaan, is voor veel zwembaden echt nog te vroeg, zij zijn er dan nog niet klaar voor”, zegt Hanan Yagoubi namens de FNV. “Wij vinden het belangrijk dat de zwembaden pas weer openen als hun mensen veilig kunnen werken, volgens de afspraken die in het protocol staan.”