Hamilton: ‘spookraces’ in Formule 1 zijn beter dan niets

Beter iets dan helemaal niets. Dat zegt zesvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton over de zogenoemde spookraces, wedstrijden zonder toeschouwers, die er als het allemaal doorgaat aan zitten te komen in de koningsklasse van de autosport. “Ik weet niet hoe spannend het zal zijn voor de tv-kijkers, maar het is beter dan niets”, laat de 35-jarige Brit weten in een interview dat zijn Mercedes-team zaterdag publiceerde. “Het geeft me echter ook een leeg gevoel. De fans maken het verschil bij een Grand Prix.”

Het Formule 1-circus hoopt op 5 juli in Oostenrijk, achter gesloten deuren vanwege de coronacrisis, dan toch eindelijk met het seizoen te kunnen beginnen. Hamilton hunkert ernaar. “Het zal als een testdag aanvoelen. Niemand heeft tot dusver de kans gehad om het potentieel van de nieuwe auto’s te benutten. Daar kijk ik nu naar uit, want racen is racen. Ik mis het echt.”