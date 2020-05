Luiten wint virtueel golftoernooi op Old Course in St. Andrews

Joost Luiten heeft de eerste editie van de BMW Indoor Invitational op zijn naam geschreven. Hij zegevierde in het virtuele golftoernooi, dat zich op de historische Old Course in St. Andrews in Schotland afspeelde, met een rondje van 66 slagen.

Luiten verdiende met zijn zege een bedrag van 10.000 euro, dat hij naar eigen keuze aan goede doelen mocht schenken. De Rotterdammer besloot de helft aan zijn eigen liefdadigheidsfonds te doneren en de andere helft aan het Erasmus MC te geven.

Aan het door Luiten gewonnen evenement deden vanuit hun eigen thuislocatie achttien spelers van de Europese Tour mee, onder wie de de Duitser Martin Kaymer en de Brit Lee Westwood, twee voormalige nummers 1 van de wereld. In de komende weken volgen nog vier virtuele golftoernooien, waarvan het prijzengeld eveneens naar goede doelen gaat.

In het nieuwe circuitje wordt gebruik gemaakt van de nieuwste simulatortechnologie. Fans kunnen het wedstrijdverloop via social media van de Europese Tour bekijken.