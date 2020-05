Roland Garros mogelijk zonder publiek gespeeld

Voorzitter Bernard Giudicelli van de Franse Tennis Federatie sluit niet uit dat Roland Garros achter gesloten deuren wordt gespeeld. De start van tennistoernooi is eerder dit jaar vanwege de uitbraak van het coronavirus verplaatst van 24 mei naar 20 september en mogelijk zelfs een week later.

“We sluiten geen enkele optie uit”, zei Giudicelli in een interview met de de krant Journal du dimanche. “Door het achter gesloten deuren te organiseren, zou een deel van het businessmodel namelijk de televisierechten, door kunnen gaan. Dit kan niet over het hoofd worden gezien.” De televisierechten zijn goed voor een derde van de inkomsten van het toernooi.

De Franse bond besloot half maart zonder nader overleg de Grand Slam te verplaatsen en dat leverde kritiek op. “We hebben dit besluit bewust en verantwoord genomen. Het toernooi is de motor van tennis in Frankrijk, het is wat de spelers in ons ecosysteem voedt. Dus op deze momenten denken we eerst aan hen, om ze te beschermen”, aldus de voorzitter.

Ruim een week geleden zei de Franse sportminister Roxana Maracineanu tijdens een radio-interview nog niets te zien in het zonder publiek houden van het tennistoernooi.