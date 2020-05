Toezicht op ‘social distancing’ bij golftoernooi The Memorial

De organisatie van golftoernooi The Memorial gaat gebruik maken van technologie om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende afstand houdt. De toernooipassen die alle golfers, stafleden, vrijwilligers en toeschouwers krijgen bevat een zogeheten RFID-chip. Daarmee kan precies worden gevolgd waar iedereen op en om de golfbaan zich bevindt en of er sprake is van ‘social distancing’.

De 45e editie van The Memorial, het toernooi dat is opgezet door golflegende Jack Nicklaus, zou begin juni worden gehouden op de banen van Muirfield in Dublin (Ohio). Vanwege het coronavirus is het evenement uit de Amerikaanse PGA Tour uitgesteld naar medio juli.

De organisatie wil een beperkt aantal fans toelaten rond de banen. Hun bewegingen worden wel nauwlettend in de gaten gehouden. Als blijkt dat mensen te dicht bij elkaar staan, krijgen toezichthouders een seintje. De technologie in de chip werd de afgelopen jaren op The Memorial al gebruikt om toeschouwersstromen bij de in- en uitgangen te monitoren.