Wielrensters Van der Breggen en Blaak kondigen afscheid aan

De wielrensters Anna van der Breggen en Chantal Blaak hebben hun afscheid aangekondigd. De oud-wereldkampioenen, beiden 30 jaar, gaan nog een jaar door, maar stoppen daarna. Van der Breggen doet dat na de Olympische Spelen van Tokio, Blaak zwaait in het voorjaar van 2022 af. Ze gaan daarna beiden verder als ploegleider bij SD Worx, het huidige Boels-Dolmans.

“Ik blijf bij de ploeg, maar dan niet in de rol van renster, maar als ploegleidster”, zei Van der Breggen bij de NOS. “Ik voel nog echt de motivatie voor de Spelen, maar al ietsje minder voor andere wedstrijden. En dat moet je wel hebben als topsporter. Als je die motivatie niet meer vanuit het diepste voelt, dan ben je niet op je best.” Van der Breggen pakte in 2016 op de Spelen van Rio goud in de wegwedstrijd. Twee jaar later veroverde ze ook de regenboogtrui bij de WK in Oostenrijk. Van der Breggen won daarnaast zo’n beetje alle klassiekers.

Blaak, tweevoudig Nederlands kampioen, was in 2017 de beste op de WK in Noorwegen. “Ik fiets al vanaf m’n 18e, ik heb veel bereikt en mooie dingen meegemaakt”, zegt de Rotterdamse. “Op een gegeven moment is het tijd voor iets anders. De vraag is altijd: wanneer stop je? Ik denk dat dit wel een mooi moment is.”

Van der Breggen en Blaak rijden voor Boels-Dolmans, de sterke Nederlandse vrouwenploeg die vanaf komend seizoen SD Worx heet. Ze willen beiden volgend jaar nog één keer pieken op de Spelen van Tokio. Blaak rijdt daarna ook nog de klassiekers in het voorjaar van 2022, maar stapt vervolgens net als Van der Breggen in de ploegleidersauto.