Atletiekwedstrijd Diamond League in Londen geschrapt (2)

De atletiekwedstrijd uit de Diamond League in Londen is vanwege het coronavirus van de kalender gehaald. Op 4 en 5 juli zou het Olympisch Stadion van Londen het decor zijn.

“We zijn enorm teleurgesteld over het annuleren van een van de toonaangevende evenementen op de wereldwijde atletiekkalender, maar we moeten de veiligheid van de hele atletiekfamilie voorop stellen bij elke beslissing die we nemen in deze ongekende tijden en ervoor zorgen dat we het advies van de regering volgen”, meldt Joanna Coates, de baas van de Britse atletiekbond.

World Athletics maakte dinsdagmiddag de kalender voor het najaar bekend, maar daarop komt Londen niet voor. Ook de wedstrijden in Rabat en Zürich gaan niet door. Zürich kreeg wel de seizoensfinales van 2021 en 2022 toegewezen.

De eerste volwaardige Diamond League vindt op 14 augustus plaats in Monaco. Begin september staat in korte tijd de wedstrijden in Lausanne (2 september), Brussel (4 september) en Parijs (6 september) gepland. Het seizoen eindigt op 17 oktober in China op een nog te bepalen locatie.