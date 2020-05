Ferrari bevestigt vertrek Vettel na dit jaar

De Duitse coureur Sebastian Vettel vertrekt na dit jaar bij Ferrari. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 kon met de Italiaanse renstal geen akkoord bereiken over verlenging van zijn contract, dat eind 2020 afloopt. De 32-jarige Vettel rijdt sinds 2015 voor Ferrari.

De Duitser heeft de Italianen echter nog steeds niet aan een wereldtitel kunnen helpen. Vettel moest het de afgelopen jaren steeds afleggen tegen de Mercedessen. Hij eindigde twee keer als tweede in het WK en een keer als derde.

“Om de best mogelijke resultaten te behalen in deze sport, is het noodzakelijk dat alle partijen in perfecte harmonie samenwerken”, zegt Vettel. “Het team en ik kwamen tot de conclusie dat er niet langer een gezamenlijk verlangen is om ook na dit seizoen met elkaar door te gaan.” De Duitser benadrukt dat financiën daarbij geen enkele rol spelen. Volgens diverse media wilde Vettel niet akkoord gaan met contractverlenging voor een jaar, vooral omdat hij er qua salaris op achteruit zou gaan.

Afgelopen seizoen stond de wereldkampioen van 2010, 2011, 2012 en 2013 (allemaal behaald bij Red Bull) zelfs in de schaduw van zijn jonge teamgenoot Charles Leclerc. Vettel werd vijfde in het klassement. Leclerc verlengde eind vorig jaar zijn contract bij Ferrari tot het einde van 2024. De 22-jarige Monegask wordt gezien als een potentiële nieuwe wereldkampioen in de Formule 1, net als leeftijdsgenoot Max Verstappen die bij Red Bull rijdt.

Daniel Ricciardo (Renault) en Carlos Sainz (McLaren) worden genoemd als mogelijke vervangers van de Duitser bij Ferrari. Van zowel de Australiër als de Spanjaard loopt het contract eind dit jaar af. Ook zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met Ferrari. De 35-jarige Brit heeft echter ook al vaak aangegeven dat hij bij Mercedes wil blijven.

Het seizoen in de Formule 1 is vanwege de coronacrisis nog altijd niet begonnen. De organisatie werkt aan een nieuwe kalender voor dit jaar.