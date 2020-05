FIFA houdt congres online

De wereldvoetbalbond FIFA houdt het jaarlijkse congres voor één keer online. Vertegenwoordigers van de 211 landen die bij de FIFA zijn aangesloten zouden elkaar dit jaar treffen in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Vanwege de coronacrisis heeft de FIFA besloten om het congres op 18 september online te houden.

Het 70e jaarcongres van de FIFA stond gepland voor 5 juni. In maart, toen het coronavirus zich begon te verspreiden over de wereld, besloot de mondiale federatie al om de bijeenkomst te verplaatsen naar vrijdag 18 september. De bondsvertegenwoordigers hoeven nu niet naar Ethiopië te reizen, maar ze kunnen thuis op hun computer meedoen aan het congres.

Op het congres worden doorgaans belangrijke beslissingen genomen, bijvoorbeeld over de toewijzing van grote toernooien. Vorig jaar op het congres in Parijs werd Gianni Infantino herkozen als voorzitter van de FIFA. De agenda voor de komende ledenvergadering is nog niet bekend.