Formule 1-team Mercedes kijkt met interesse naar Vettel

Het Formule 1-team van Mercedes kijkt voor de rijdersbezetting van volgend seizoen (2021) ook naar Sebastian Vettel. “Onze eerste loyaliteit ligt bij de huidige coureurs, maar we moeten deze nieuwe ontwikkeling wel in overweging nemen”, zegt teambaas Toto Wolff. “Vettel is een geweldige coureur, een sterke persoonlijkheid en een aanwinst voor elk Formule 1-team.”

Wolff kwam met zijn opmerkingen nadat Ferrari dinsdag naar buiten bracht dat Vettel aan het einde van dit seizoen vertrekt bij de Italiaanse renstal. De viervoudig wereldkampioen kon geen akkoord bereiken over verlenging van zijn contract, dat eind 2020 afloopt. De 32-jarige Vettel rijdt sinds 2015 voor Ferrari. Hij won 14 grands prix voor Ferrari, maar niet de begeerde wereldtitel.

Mercedes heeft twee coureurs van wie het het contract na dit seizoen afloopt: zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Hamilton is de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met Ferrari, maar zelf heeft hij aangegeven dat hij zeer waarschijnlijk zijn contract bij de Duitse renstal gaat verlengen. De Fin Bottas heeft zich tot dusver geschikt in een dienende rol voor Hamilton en lijkt de ideale ploegmaat voor de Brit.