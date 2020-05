KNWU ziet in 2020 af van organisatie NK wielrennen

De KNWU ziet in 2020 af van organisatie van de NK wielrennen. De wielerbond wil andere evenementen, bijvoorbeeld de grote rondes, de ruimte geven in de krappe agenda.

“Voor de elitecategorie├źn lijkt er geen ruimte voor de NK”, aldus directeur Thorwald Veneberg. “De kalender voor dit najaar is al een kalender van hoop. Het is nog maar de vraag of er tegen die tijd zulke grote evenementen georganiseerd kunnen en mogen worden.”

De KNWU en organisator Courage Events besloten eerder in overleg met de provincie Drenthe al voorlopig geen nieuwe datum te plannen voor de Nederlandse kampioenschappen. Eind vorige maand liet Veneberg optekenen dat het een erg moeilijke klus zou worden een geschikt weekend te vinden. De organisatie dacht aanvankelijk aan 22 en 23 augustus.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn tot 1 september geen grote sportevenementen toegestaan. Er was al besloten om het evenement in 2021 opnieuw toe te wijzen aan de provincie Drenthe.

Door het schrappen van de NK mag Fabio Jakobsen, de winnaar van vorig jaar, zich nog een jaar Nederlands kampioen noemen.