Levenslange schorsing voor Zuid-Koreaanse wereldkampioen judo

Wang-Ki chun is niet meer welkom in de judowereld. De 31-jarige Zuid-Koreaanse wereldkampioen is door de nationale judobond van zijn land levenslang geschorst omdat hij wordt beschuldigd van aanranding. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat het besluit dinsdag unaniem is genomen na een bijeenkomst van de tuchtcommissie.

Wang-Ki chun werd begin mei gearresteerd omdat hij een tiener seksueel zou hebben lastiggevallen. Of dat echt is gebeurd, is nog niet bewezen. De Zuid-Koreaanse judobond vindt dat Wang-Ki chun de judowereld schade heeft aangebracht en schorst hem daarom.

De tweevoudig wereldkampioen beƫindigde in 2016 zijn loopbaan als judoka, maar hij had het plan snel terug te keren als coach. Wang-Ki chun gaat de schorsing aanvechten.