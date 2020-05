Van der Poel zet mountainbiken door tot en met Spelen Parijs 2024

Wielrenner Mathieu van der Poel wil zolang mogelijk het mountainbiken combineren met het wielrennen op de weg en het veldrijden. “Zoals het er nu naar uitziet, dan denk ik dat ik tot en met de Olympische Spelen in Parijs op de mountainbike zal blijven. Dan heb ik drie jaar extra de tijd om wereldkampioen te worden in die discipline”, zegt de alleskunner op de fiets in een vraaggesprek op de website Wielerflits.nl. “Van mijn kant zie ik het zeker zitten, omdat ik enorm houd van die sport.”

Van der Poel had zijn zinnen deze zomer gezet op de Spelen van Tokio. Hij aasde op het goud bij het mountainbiken. De Spelen zijn vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld, waardoor de Brabander die missie moet opschuiven naar 2021.

Van der Poel, regerend wereldkampioen veldrijden, wil als wegrenner ook de grote ronden rijden, bij voorkeur de Tour de France. Zijn ploeg Alpecin-Fenix heeft ook die ambitie. “We kunnen proberen de komende twee, drie jaar die grote ronden te rijden en daarna over te schakelen op de mountainbike. Daartussen kan ik dan een paar wereldbekers rijden die te combineren zijn met een grote ronde. Ik wil die unieke combinatie van drie disciplines toch wel zo lang mogelijk volhouden.”