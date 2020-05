‘Autocoureur Sainz volgt Vettel op bij Ferrari’

Autocoureur Carlos Sainz volgt Sebastian Vettel op in de Formele 1-stal van Ferrari. Dat berichten diverse in motorsport gespecialiseerde media. De verwachting is dat het Italiaanse bedrijf de komst van de 25-jarige Spanjaard nog deze week officieel bekendmaakt. Sainz staat nu nog onder contract bij McLaren.

Ferrari maakte dinsdag het vertrek van Vettel bekend. De Duitser, vier keer wereldkampioen, vertrekt aan het einde van dit seizoen, dat vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus nog steeds niet is begonnen. Wat Vettel gaat doen is nog onduidelijk.