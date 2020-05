Geen Ronde van Groot-Brittannië in september

De Ronde van Groot-Brittannië gaat dit jaar definitief niet door. De wielerkoers stond gepland voor 6 tot en met 13 september. De coronacrisis deed de organisatie besluiten de wedstrijd met het geplande routeschema een jaar door te schuiven, naar september 2021.

“De beslissing is genomen met het oog op de Covid-19-pandemie die het lastig maakt de voorbereiding nu voort te zetten”, meldt de organisatie na overleg met alle betrokkenen. In Groot-Brittannië zijn grote twijfels of het in september al weer mogelijk is publieke evenementen zoals de Tour of Britain te laten plaatsvinden. Een koers zonder toeschouwers acht de organisatie praktisch niet haalbaar, terwijl het ook “ingaat tegen alles waar de wielrennerij – een voor toeschouwers zeer toegankelijke sport – voor staat.”

De editie van dit jaar zou ook nog samenvallen met de Tour de France, die volgens plan van 29 augustus tot en met 20 september wordt verreden.