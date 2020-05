Military Boekelo stelt jubileumeditie jaar uit

De vijftigste editie van de Military Boekelo-Enschede komt er dit jaar vanwege de coronacrisis niet. Het paardensportevenement dat gepland stond voor 1 tot en met 4 oktober wordt een jaar uitgesteld. Het bestuur kwam tot de afgelasting van de eventingwedstrijd na intensief overleg met vertegenwoordigers uit de nationale en internationale hippische sportwereld, medewerkers en andere betrokkenen.

Tot het laatste moment is overwogen de Military zonder publiek te laten doorgaan. Maar, zo zegt de organisatie, een evenement op internationaal en olympisch niveau vraagt om een topsportfaciliteit en een infrastructuur waaraan geen concessies kunnen worden gedaan. Zonder publiek en het grotendeels ontbreken van financiƫle ondersteuning is dit onmogelijk te realiseren. Bovendien stelt de organisatie dat het past bij de eigen verantwoordelijkheid om in deze tijden de gezondheid van de samenleving voorop te stellen. De jubileumeditie zal nu plaatsvinden van 7 tot en met 10 oktober 2021.

“Sinds het begin van de coronacrisis is steeds gekeken welke opties er mogelijk waren om dit topsportevenement door te laten gaan”, aldus voorzitter Robert Zandstra. “Alles is de revue gepasseerd. Zonder publiek en aangepaste maatregelen, alles. We hebben tot het kabinetsvoornemen voor evenementen bekend werd gemaakt, samen met de wereldpaardensportbond FEI gekeken of wij de wedstrijd door konden laten gaan. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt.”

Zandstra zag het niet zitten nog langer “door te modderen” en kijkt nu uit naar volgend jaar. “We hebben nu wat extra voorbereidingstijd en hopen om onze vijftigste verjaardag in goede gezondheid en groots te kunnen vieren.”

De Military Boekelo-Enschede geldt als finale van de FEI Nations Cup Eventing, maar is ook de nationale titelstrijd.