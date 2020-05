PGA Tour start op met testen van golfers

De golfers en hun caddies die meedoen aan de Amerikaanse PGA Tour wacht een intensief testprogramma. Het is de bedoeling dat de tour op 11 juni wordt hervat in Texas, met de Charles Schwab Challenge. Voorafgaand aan de hervatting van het seizoen worden de deelnemers uitgebreid gecontroleerd op mogelijke besmetting met het coronavirus.

De organisatie van de PGA Tour heeft in samenspraak met medisch specialisten en laboranten een protocol van bijna veertig pagina’s opgesteld, waar de golfers, hun caddies, journalisten en medewerkers van de toernooien zich aan moeten houden. Al voor vertrek richting het toernooi worden ze gecontroleerd en bij aankomst opnieuw. De organisatie pleit er bij de laboratoria voor om zo snel mogelijk de testresultaten te krijgen. “We hopen dat het een kwestie van uren in plaats van dagen is”, zegt toernooidirecteur Andy Levinson.

De golfers die van buiten de Verenigde Staten komen, gaan eerst voor twee weken in quarantaine. “Als je voorzorgsmaatregelen neemt zoals een mondkapje, goed je handen wassen en ‘social distancing’, denk ik echt dat het mogelijk is om weer te beginnen”, zegt de Noord-Ierse topgolfer Rory McIlroy. “Ik voel me er goed bij om weer de baan op te gaan.” Publiek is vooralsnog niet welkom bij de toernooien.

In juni staan ook de RBC Heritage en het Travelers Championship op het programma in de PGA Tour. De spelers reizen met chartervluchten van toernooi naar toernooi. Mocht een speler ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch besmet worden, dan gaat hij in quarantaine. De golfer ontvangt dan een financiƫle vergoeding.