Ricciardo vervangt Sainz bij McLaren in Formule 1

De aankondiging dat Sebastian Vettel na dit jaar vertrekt bij Ferrari, heeft tot een stoelendans in de Formule 1 geleid. De Spaanse coureur Carlos Sainz gaat de viervoudig wereldkampioen vanaf 2021 zo goed als zeker vervangen bij Ferrari. De Australiër Daniel Ricciardo neemt de plek van Sainz bij McLaren over, bevestigde de Britse renstal donderdag.

Ferrari maakte dinsdag bekend dat Vettel na dit seizoen vertrekt. Het contract van de 32-jarige Duitser loopt af en wordt niet verlengd. Als vervanger kwam de Italiaanse renstal uit bij Sainz, die bij McLaren ook over een aflopend contract beschikt. Ferrari heeft de komst van Sainz nog niet bevestigd, maar McLaren maakte wel al bekend dat de Spanjaard na dit seizoen wordt opgevolgd door Ricciardo.

De 25-jarige Spanjaard, zoon van rallylegende Carlos Sainz senior, eindigde vorig jaar als zesde in het WK. Sainz reed eerder voor Toro Rosso en Renault.

Ricciardo komt na dit jaar over van Renault. Ook de 30-jarige Australiër heeft bij het Franse team een contract dat aan het einde van dit jaar afloopt. De voormalige teamgenoot van Max Verstappen won in dienst van Red Bull zeven grands prix en eindigde twee keer als derde in het WK. Ricciardo ondertekende bij McLaren een meerjarig contract. De Australiër wordt vanaf 2021 teamgenoot van de Brit Lando Norris, die er samen met Sainz afgelopen seizoen voor zorgde dat McLaren na een paar moeizame jaren als vierde eindigde in het WK voor constructeurs.

“Met het vastleggen van Daniel zetten we weer een stap vooruit in ons langetermijnplan”, zegt teambaas Zak Brown. “Dit is goed nieuws voor ons team, onze partners en natuurlijk onze fans.”