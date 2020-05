Circuit van Silverstone akkoord over twee races in Formule 1

Het Engelse circuit van Silverstone heeft een akkoord gesloten met de Formule 1 voor twee races zonder publiek. De wedstrijden gaan door als de Britse overheid toestemming geeft, zo bevestigt de directeur van het circuit aan de BBC.

Mensen moeten nu eerst twee weken in quarantaine voordat ze zich overal in Engeland mogen vertonen, vanwege het coronavirus. De Formule 1 hoopt dat de Britse regering een uitzondering wil maken voor iedereen die werkzaam is in de koningsklasse van de autosport.

Als alles goed gaat, dan begint het seizoen van de Formule 1 met twee races zonder fans in Oostenrijk, op 5 en 12 juli. De bedoeling is dat het autocircus zich daarna richting Silverstone verplaatst.

De Formule 1 stelt alles in het werk om dit seizoen minimaal 15 van de 18 races te voltooien.