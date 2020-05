Directeur Zubizarreta weg bij Olympique Marseille

De Franse voetbalclub Olympique Marseille heeft afscheid genomen van Andoni Zubizarreta. De Spaanse oud-doelman werkte bijna vier jaar als technisch directeur bij de club van Kevin Strootman. Marseille eindigde dit seizoen, dat voortijdig werd afgebroken vanwege de coronacrisis, als tweede achter Paris Saint-Germain en plaatste zich zo voor de Champions League.

“Andoni is de eerste wie ik aan het begin van ons project heb aangetrokken”, zegt voorzitter Jacques-Henri Eyraud, die in 2016 van de nieuwe Amerikaanse eigenaar Frank McCourt de opdracht kreeg om van Marseille weer een topclub te maken. “Sinds dat moment stond Andoni bij ieder gevecht aan mijn zijde. Hij heeft met zijn expertise ervoor gezorgd dat we weer een solide basis hebben.”

Marseille gaf geen reden voor het vertrek van de 58-jarige Zubizarreta, die tussen 2010 en 2015 directeur was bij FC Barcelona, de club waarbij hij jaren onder de lat stond en waarmee hij in 1992 de Europa Cup 1 won. Volgens Franse media betekent het vertrek van Zubizarreta mogelijk ook dat de succesvolle trainer André Villas-Boas weggaat.