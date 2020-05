Ironman op Hawaii uitgesteld naar 2021

Het WK Ironman op Hawaii gaat dit jaar niet door. Vanwege de coronacrisis heeft de organisatie besloten om de loodzware uithoudingsproef voor triatleten uit te stellen naar 6 februari 2021. De befaamde Ironman, waar ruim tweeduizend atleten aan meedoen, stond op het programma voor 10 oktober.

Het is nu de bedoeling dat volgend jaar twee WK’s worden gehouden, in het voor- en het najaar. De Ironman op Hawaii bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. Bij de mannen domineren de Duitse triatleten de laatste jaren. Sinds 2014 heeft er altijd een Duitser gewonnen. De 38-jarige Jan Frodeno werd vorig jaar voor de derde keer als wereldkampioen gehuldigd in Kailua-Kona.