Tennis verder opgeschort tot 31 juli

De belangrijkste organisaties in het tennis hebben besloten dat er in elk geval tot 31 juli niet wordt gespeeld. De omstandigheden als gevolg van de uitbraak van het coronavirus worden vooralsnog niet veilig genoeg geacht. Het betekent dat onder meer evenementen in Hamburg, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umag, Atlanta en Kitzbuhel in de komende periode van de kalender zijn gehaald.

Voorzitter Andrea Gaudenzi van spelersvakbond ATP zei de stap te betreuren. “Maar op dit moment is er geen andere optie.” Veel topspelers hebben al aangegeven niet te verwachten dat er in 2020 nog toernooien gaan plaatsvinden.