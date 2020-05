Promotor wil bokspartijen in eigen achtertuin houden

De bekende Engelse sportpromotor Eddie Hearn wil in de zomer partijen tussen profboksers gaan houden in zijn achtertuin. Hearn beschikt met zijn bedrijf Matchroom Sport over een royaal complex in Brentwood, ten noordoosten van Londen. Hij heeft het plan opgezet om in de tuin vier weken achter elkaar bokspartijen te organiseren.

“Stel je eens voor. Het is zomer, het gebouw is verlicht, je ziet Canary Wharf in de verte en er wordt vuurwerk afgestoken”, zegt Hearn in de Daily Mail. “Dan zie je over de heuvel Dillian Whyte en Alexander Povetkin aan komen lopen voor een enorm gevecht in mijn tuin.” De Britse bokser Whyte en de Rus Povetkin zouden onlangs in Manchester om de interim-titel bij de zwaargewichten van de WBC vechten, maar die partij kon vanwege het coronavirus niet doorgaan.

Hearn wil een overdekte ring in zijn tuin bouwen. De partijen zouden live worden uitgezonden op tv, ook met behulp van drones. De promotor denkt zo’n negentig mensen per avond nodig te hebben om alles te regelen. Ze zouden in de aanloop naar het gevecht in quarantaine gaan in een nabijgelegen hotel en uitgebreid getest worden.

“Het zal niet goed zijn voor het gras, maar hopelijk wel heel goed voor het boksen”, zei Hearn.