Schoenen basketbalicoon Jordan leveren ruim 5 ton op

De schoenen waar voormalig topbasketballer Michael Jordan in 1985 in de NBA op speelde hebben op een veiling liefst 560.000 dollar opgeleverd, ruim 500.000 euro. Het bieden bij Sotheby’s liep zondag af. Het bedrag overtreft ruim de verwachtingen. Er was uitgegaan van een opbrengst tussen de 100.000 en 150.000 dollar.

De gesigneerde sneakers, de Nike Air Jordan 1, werden alleen maar meer waard nu ESPN en Netflix een veelgeroemde docuserie over de legendarische basketballer van de Chicago Bulls uitzenden. The Last Dance gaat over het laatste succesjaar van Jordan bij de Bulls waarmee hij voor de zesde keer de titel in de Amerikaanse profcompetitie NBA veroverde. De inmiddels 57-jarige Jordan geeft in de serie toelichting bij het vele unieke beeldmateriaal.

De nu geveilde schoenen in maat 48 en in de kleuren van de Bulls (rood, wit en zwart) waren speciaal voor Jordan gemaakt. Er kon een week op worden geboden.