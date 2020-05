Andere rol bondscoach Wouda bij zwembond KNZB

De Nederlandse zwembond KNZB heeft op technisch gebied de route bekendgemaakt voor de Olympische Spelen van Tokio in 2021 en van Parijs in 2024. Daarin is onder meer een andere rol weggelegd voor bondscoach Marcel Wouda.

De voormalige topzwemmer fungeerde in de afgelopen jaren als hoofdcoach topzwemmen en coachte daarnaast een groep topzwemmers. “In de gewijzigde structuur gaat Wouda zich primair concentreren op de begeleiding van topzwemmers binnen het High Performance Center (HPC) in Eindhoven”, laat de KNZB weten.

De coaches Thijs Hagelstein en Patrick Pearson gaan in Eindhoven door met de topsporters die zij momenteel begeleiden, maar zij krijgen ook een aantal talentvolle zwemmers in hun groep. “Beiden gaan een gemixte groep trainen, zowel gericht op Tokio als de toekomst”, licht de KNZB toe.

In HPC Amsterdam vervult Mark Faber dezelfde functie als Wouda in Eindhoven. “Ook voor Mark geldt dat hij zich meer gefocust met topsport bezig zal gaan houden en zijn rol binnen talentontwikkeling zal loslaten. Alle HPC-coaches werken intensief samen en stemmen programma‚Äôs van trainingsstages, begeleiding en wedstrijddeelname af”, aldus de KNZB. Kees Robbertsen neemt in Amsterdam de academiezwemmers voor zijn rekening.